Компания Цукерберга переживает не лучшие времена

Состояние Цукерберга на сегодняшний день составляет 69,6 миллиарда долларов, передает Forbes .

Также сообщается, что в ходе торгов в понедельник, 19 марта, акции Facebook подешевели более чем на 7%, а стоимость компании снизилась на 37000000000 долларов.

Напомним, ежемесячный американский журнал Wired представил обложку своего нового номера, главным героем которого стал основатель Facebook Марк Цукерберг.

Издание разместило на обложке мартовского номера фото "избитого" Цукерберга, который изображен с синяками и царапинами.

В редакции отметили, что таким образом хотели проиллюстрировать тяжелые времена, которые сейчас переживает Facebook.