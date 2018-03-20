Потеря веса - задача не из легких. Одни для достижения идеальной формы предпочитают морить себя голодом, другие - потеть в спортзале, пишет со ссылкой на и NDTV Food.

Есть еще один способ - менее болезненный и более эффективный. Его разработал сильный японский врач Тошики Фукуцудзи.

Он представил простой способ укрепить мышцы пресса и избавиться от животика. Изначально эта методика разрабатывалась для коррекции осанки, следовательно после неоднократного её применения вы можете заметить, что немного подросли!

Вам понадобится лишь свернутое в валик полотенце, жесткая поверхность, коврик (чтобы не замерзнуть) и немного свободного времени.

Вот что нужно делать:

1. Скатайте жесткий валик из полотенца, диаметром 8-10 см.Закрепите его при помощи ленты.

2. Подложите его под поясницу поперек спины так, чтобы он оказался ровно под пупком.

3. Большие пальцы ног соедините вместе, чтобы получился треугольник, как крыша домика.

4. Руки вытяните вверх ладонями вниз и соедините мизинцы так же, как вы соединили большие пальцы ног.

5. Полежите так 5 минут, включив любимую музыку. Можете установить таймер.

6. После выполнения упражнения медленно и аккуратно перевернитесь сначала на бок, а потом уже пробуйте вставать.

Если вам сложно сразу выдержать 5 минут начните с 30 секунд.

Выполняйте упражнение с утра, чтобы зарядиться энергией на целый день, или же вечером - чтобы крепче спать.

Обязательно посоветуйтесь с врачом перед тем, как начать осваивать это упражнение.

Посмотрите детальное видео без перевода, вам все будет понятно без слов:

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