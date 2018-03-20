Менее чем за сутки до трагического самоубийства летчику Волошину кто-то позвонил. После звонка он выглядел сильно встревоженным.

Об этом «Новостям-N» сообщил источник в прокуратуре, передает информационное агентство УНИАН.

По словам источника, во время первичного опроса, сразу после трагедии жена погибшего Надежда рассказала сотрудникам полиции, что накануне, в субботу вечером, ее мужу кто-то позвонил. После этого звонка его словно подменили: веселый и общительный Владислав сразу стал угрюмым и замкнутым. Он перестал общаться с женой и вскоре ушел спать. Утром он также был хмурым и молчаливым.

Кто звонил ее мужу, Надежда не знает. Сотрудники полиции изъяли мобильный телефон Владислава Волошина, следовательно есть надежда, что всех, кто звонил ему, удастся установить.

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