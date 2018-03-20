Из-за двукратного сокращения мощности «Турецкого потока» «Газпрому» оказались не нужны 506 километров труб.

Как сообщил в понедельник «Интерфакс», российский газовый холдинг готовится начать демонтаж трубопроводов «Южного газового коридора», которые изначально строились в расчете на «Южный поток», а затем были перенаправлены на «Турецкий», информирует svodka.net.

Из-за двукратного сокращения мощности «Турецкого потока» «Газпрому» оказались не нужны 506 километров труб, проложенных по маршруту Починки-Анапа — от Саратовской области до Краснодарского края. Они подлежат ликвидации вместе с газоизмерительной станцией «Моршанская».

Строительство третьей и четвертой очередей компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская будет законсервировано вплоть «до принятия решения о реализации данных объектов», говорится в материалах «Газпрома». Общая стоимость объектов, которые готовились для «Южного потока», затем — для «Турецкого», а в итоге зависли на балансе «Газпрома» как незавершенное строительство, на начало 2017 года оценивалась в 46 млрд рублей.

В настоящий момент «Газпром» продолжает укладку двух ниток «Турецкого потока» по дну Черного моря суммарной мощностью 31 млрд кубометров.

Читайте: Путин должен придумать «план побега», - Guardian

Впрочем, как рассказали Reuters три источника в газовой отрасли, Турция согласилась лишь на то, чтобы проложить по своей территории одну нитку «потока» на 15,75 млрд кубометров в год, по которой газ будет поставляться для ее собственных нужд.

Вторую ветку, которую «Газпром» надеялся использовать для транзита в Европу и которая уже уложена почти на тысяче км черноморского дна, Анкара разрешила довести лишь до своего побережья.

Вероятность того, что вторая нитка потока останется трубой в никуда растет: складывается ощущение, что и в Москве «стали с немного большим скепсисом» относиться к перспективе ее запуска в ближайшее время, говорит аналитик Fitch Дмитрий Маринченко.

Читайте: Начался демонтаж труб: Европа разбила мечты "Газпрома"

Без разрешений Турции нельзя сформировать точный маршрут; неясно, кто будет являться собственником и оператором трубы, будет ли Турция претендовать на платежи от транзита газа и в каком объеме, перечисляет Маринченко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира