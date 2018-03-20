|Сутки в АТО: боевики вновь нарушили перемирие
|20.03.2018 10:17
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В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранениеЗа прошедшие сутки, 19 марта, зафиксировано 1 обстрел опорных пунктов сил ВСУ на Донецком направлении.
Фото:unian
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО .
Из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников близко Новогригорьевка.
"В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в штабе.
На Луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.
Напомним, что м Инуля суток агрессор совершил два обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины . В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму.
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