|Саркози взяли под стражу за незаконное финансирование избирательной кампании, - СМИ
|20.03.2018 10:25
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Бывшего президента могут держать под стражей до 48 часовЭкс-президента Франции Николя Саркози взяли под стражу по подозрению в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году.
Сейчас Саркози находится под стражей в помещении судебной полиции в Нантерре, где дает показания по делу незаконного финансирования его президентской кампании 2007 года, сообщает издание Le Monde со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Николя Саркози впервые допрашивают в этом деле с момента открытия дела в апреле 2013 года", - отмечает издание.
Бывшего президента могут держать под стражей до 48 часов.
В рамках дела о финансировании кампании Саркози следователи проверяют утверждения о том, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию в целом 50000000 евро, что вдвое больше разрешенного законом бюджета.
Эти выплаты также нарушают правила внешнего финансирования кампании. Сам Саркози все обвинения отвергает.
Как сообщал iPress.ua, г. ежим бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи финансировал президентские кампании в Украине, Франции и США.