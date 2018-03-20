Бывшего президента могут держать под стражей до 48 часов

Сейчас Саркози находится под стражей в помещении судебной полиции в Нантерре, где дает показания по делу незаконного финансирования его президентской кампании 2007 года, сообщает издание Le Monde со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Николя Саркози впервые допрашивают в этом деле с момента открытия дела в апреле 2013 года", - отмечает издание.

Бывшего президента могут держать под стражей до 48 часов.

В рамках дела о финансировании кампании Саркози следователи проверяют утверждения о том, что режим ливийского диктатора Муаммара Каддафи тайно предоставил Саркози на избирательную кампанию в целом 50000000 евро, что вдвое больше разрешенного законом бюджета.

Эти выплаты также нарушают правила внешнего финансирования кампании. Сам Саркози все обвинения отвергает.