На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара снизился по сравнению с понедельником 19 марта и составил 26,48 гривны за доллар (средняя продажа).

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По состоянию на 8:30 вторника, 20 марта, покупатели выставляли заявки в среднем по 26,40 гривен за доллар, продавцы — на уровне 26,48, информирует svodka.net.

Важно добавить, что объем предложений продавцов на 41,08% выше объема предложений покупателей.

В то же время, официальный курс гривны (курс НБУ) на 20 марта установлен на уровне 26,44 гривны за доллар.

Напомним, в понедельник гривна на межбанке выросла в цене на 1 копейку по сравнению с пятницей. Курс покупки составлял 26,4 гривны за доллар на момент закрытия межбанка. Курс доллара снизился. Котировки продажи — 26,44.

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