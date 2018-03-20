Позиция ООН по Крыму остается последовательной и неизменной, отметил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Выборы президента РФ прошли 18 марта Фото: EPA "Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея часто высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262 "О территориальной целостности Украины" и резолюции 71/205 "Положения о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", – сказал Дюжаррик.Он подчеркнул, что позиция ООН по Крыму остается последовательной и неизменной.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.В день четвертой годовщины аннексии Крыма – 18 марта 2018 года – Россия провела на захваченном полуострове голосование в рамках президентских выборов. В Крыму и Севастополе за президента РФ Владимира Путина проголосовали более 90% избирателей при явке более 63%, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. По предварительным данным, явка по стране составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Украина и ее международные партнеры не признают выборы президента России на оккупированном полуострове, заявлял президент Петр Порошенко. Он также выразил надежду, что "в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма".16 марта глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает итоги выборов в Крыму. Она осудила РФ за милитаризацию полуострова и нарушение прав его жителей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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