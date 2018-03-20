Посольство Украины в Польше осудило акцию польских националистических организаций с «антиукраинской пропагандой».

Как говорится в заявлении ведомства, посольство Украины в Республике Польша осуждает манифестацию отдельных польских националистических организаций, которые 19 марта собрались у посольства в Варшаве и произносили «антиукраинскую пропаганду».

«Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы», — подчеркнуло украинское посольство.

В то же время, как сообщается, к украинскому посольству пришли также поляки, которые выразили солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом «За достоинство ваше и наше».

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