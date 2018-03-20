Молодые националисты громко доказывали организаторам, что само мероприятие является бессмысленным

Читать лекцию, организованную общественной организацией "ФРИ", имела Иванка Урда - литератор, редактор, феминистка, основательница проекта "Львовские прозаические чтения". Зато лекцию просто сорвали, пишет "Репортер".

На мероприятие пришли несколько местных ребят, которые представились активистами обществ "Карпатская Сечь" и "Сокол". "Сразу стали вести себя очень раскованно, наперебой выкрикивали вопросы феминизма, отрицали его целесообразность в Украине. Лекция быстро переросла в балаган" , - говорится в сообщении.

Профессор Олег Жерноклеев, учитель всемирной истории Прикарпатского национального университета, который также был на западе, несколько раз предлагал просто послушать лекцию. Но его не услышали.

"Я не был настроен ни за, ни против, хотел просто послушать" , - сказал Олег Жерноклеева.

Молодые националисты громко доказывали организаторам, что само мероприятие является бессмысленным, один обвинил Иванко Урду в "грантоедстве", другой назвал лесбиянкой, потому что она, мол, поддерживает ЛГБТ-сообщество.

"Напоследок молодые люди пообещали посещать все подобные мероприятия в Ивано-Франковске, по их словам," чтобы не допустить навязывания жителям феминистской идеологии " , - говорится в сообщении.

Как пишет издание, координатор мероприятий в магазине "Е" Богдан Кирсти догадывался, что на лекции могут быть гости с разными взглядами.

"Мы ожидали дискуссию, и, когда зашла" Карпатская Сечь ", я понял, что лекции не будет" , - сказал Роман Мельник, один из организаторов мероприятия.