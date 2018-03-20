Как стало известно, в воскресенье, 18 марта, уже в нынешнем году каждый 20-й гражданин Украины пенсионного возраста не будет получать законную пенсию из-за нехватки трудового стажа.

Так, в Пенсионном фонде Украины прогнозируют, что уже через десять лет 45% 60-летних украинцев не будут получить законную пенсию, так как у них попросту не будет необходимого трудового стажа в 35 лет, передает со ссылкой на .

Это значит, что данная категория граждан сможет рассчитывать на выход на пенсию только в возрасте 63 или 65 лет. В свою очередь сотрудник Института демографии Лидия Ткаченко отмечает, что сейчас в Украине действительно введен так называемый “гибкий коридор пенсионного возраста”.

В то же время, если на данный момент минимальный стаж для выхода на пенсию составляет 15 лет, то со временем эта планка значительно увеличится. Отмечается, что уже в 2019 году потребуется 26 лет стажа, чтобы выйти на пенсию в 60-летнем возрасте.

Напомним, что новая пенсионная реформа наделала немало шума между украинской общественности. Согласно нововведениям, далеко не каждый сможет получить социальные выплаты, а все потому, что закон требует соблюдения слишком жестких, по мнению украинцев, условий.

Кроме того, украинское правительство планирует внести некоторые изменения в пенсионную реформу, в частности на очереди пересмотр формулы расчета пенсий тем, кто получал низкие заработные платы.

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