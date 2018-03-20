|Скандал на "Голосі країни": чому Потап хотів покинути шоу? (ВІДЕО)
|20.03.2018 10:37
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Восьмий сезон "Голосу країни" обіцяє бути напруженим та цікавим: 18 березня відбулися перші бої учасників і останніми виступала пара з команди Потапа - Зіанджа та Олексій Баклан, яка виконала пісню Лани дель Рей. Дует вийшов настільки вдалим, що Потап постав перед складним вибором.
"Коли я склав дует із Зіанджи та Олексія, подумав: "Наскільки вони не пасують одне одному – дві різні полярності. Цікаво, а якщо їх сумістити, чи буде іскра?". Сьогодні ви розпалили справжній вогонь на сцені - порвали всіх, адже ідеально доповнюєте одне одного. Звучання було настільки крутим, що я просто відмовляюсь робити вибір і залишаю проект", - заявив тренер Потап.
Звісно, покидати проект тренер не зважився, а от з учасником визначився - далі в "Голос" пройде Зіанджа.
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