Глава отдела безопасности Facebook планирует уйти в отставку на фоне скандалов

Глава отдела безопасности Facebook Inc. Алекс Стеймос планирует в скором времени уйти в отставку из-за скандалов и разногласий с руководством, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

А.Стеймос руководит безопасностью в соцсети с 2015 года. Его отдел, в частности, отвечал за реакцию на обвинения в использовании платформы представителями России с целью повлиять на результаты выборов президента США в 2016 году.

По словам источников, он выступал за обнародование большего количества деталей о вмешательстве России в выборы, тогда как некоторые другие топ-менеджеры, включая главу отдела внутренней политики Шерил Сандберг, придерживались более осторожного подхода.

Кроме того, в начале года многих сотрудников отдела безопасности перевели в другие подразделения, что укрепило А.Стеймоса в желании покинуть компанию.

Сам А.Стеймос в ответ на слухи заявил, что продолжает работать в компании, однако не стал комментировать свои будущие планы. Представитель Facebook отметил, что он является "важным членом команды", и также не стал распространяться по поводу его будущего.

Помимо истории с президентскими выборами, недавно Facebook оказалась в центре еще одного скандала, когда стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 млн граждан, имеющих страницы в социальной сети, без их ведома и согласия. Есть подозрения, что эти данные могли быть использованы в ходе президентской кампании 2016 года.

Генеральный прокурор штата Массачусетс Мора Хили рассказала о планах начать расследование этого дела. Аккаунт компании был заблокирован.

Сенаторы Эмми Клобучар и Джон Кеннеди выступили с требованием провести специальные слушания в Конгрессе, посвященные инциденту, с участием глав крупнейших интернет-компаний, включая Facebook, Google и Twitter. Тем временем сенатор Рон Вайден потребовал от Facebook разъяснений.

Скандал вызвал реакцию и в Европе. Так, председатель Европарламента Антонио Таяни назвал случившееся "неприемлемым нарушением прав на частную жизнь" и призвал расследовать деятельность Faceook и Cambridge Analytica, тогда как член Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова призвала компанию более ответственно подходить к обработке личных данных и сообщила о планах обсудить случай со своими партнерами в США, куда она направляется в визитом на этой неделе.