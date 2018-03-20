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Глава МИД Венгрии выступил против восстановления военной части ВСУ в Берегово
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20.03.2018 10:40
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По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Украина
намерена передислоцировать "батальон от около 800 до 1000 военных с
востока" в Берегово, где проживает самое большое в Украине общество
венгров. Сийярто обеспокоен намерением Киева разместить в Берегово
военных Фото: ЕРА По словам Сийярто, Украина намерена
передислоцировать "батальон от около 800 до 1000 военных с востока"
в Берегово, где проживает самое большое в Украине общество
венгров.Он утверждает, что в Минобороны Украины такое решение
объяснили угрозой территориальной целостности Украины."Это
означает, что Киев рассматривает венгерское национальное
меньшинство как фактор угрозы, это возмущает, и Венгрия отвергает
это самым решительным образом", – цитирует МИД Венгрии Сийярто.Как
сообщает "Европейская правда", 9 февраля на заседании Береговского
горсовета обсудили размещение на территории бывшей военной
части отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной
бригады. Сейчас батальон базируется в Мукачево, Ужгороде и
Виноградове. Присутствовавший на заседании исполняющий
обязанности командующего войсками оперативного командования "Запад"
Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Олег Микац считает, что в случае
принятия соответствующего решения восстановить или построить новые
объекты для военной части реально до конца 2019 года.В Берегово до
2003 года находился 315-й гвардейский механизированный ордена
Богдана Хмельницкого полк. Затем военную часть расформировали,
инфраструктуру передали горсовету, а часть земли продали частным
лицам. Большинство сооружений части находятся в аварийном
состоянии, пишет издание.Отношения между Венгрией и
Украиной ухудшились после принятия Верховной Радой 5
сентября закона "Об образовании", который расширяет
использование украинского языка в обучении.10 сентября министр
иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал украинский
закон "позорным и бесчестным" и распорядился, чтобы венгерские
дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в
международных организациях.4-го и 27 февраля в
Ужгороде поджигали офис Общества венгерской культуры
Закарпатья.4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей
Князев сообщил, что правоохранители задержали пять
человек, подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный
организатор – иностранец находится в розыске". 6 марта
Общество венгерской культуры Закарпатья потребовало, чтобы в
регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.9
марта Сийярто заявлял, что в Закарпатскую область
Украины направлена задача наблюдателей ОБСЕ. Он отметил,
что его "все больше беспокоит серия нападений на венгерское
меньшинство".12 марта в миссии ОБСЕ сообщили, что
ситуация в Закарпатье спокойная.
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