По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Украина намерена передислоцировать "батальон от около 800 до 1000 военных с востока" в Берегово, где проживает самое большое в Украине общество венгров. Сийярто обеспокоен намерением Киева разместить в Берегово военных Фото: ЕРА По словам Сийярто, Украина намерена передислоцировать "батальон от около 800 до 1000 военных с востока" в Берегово, где проживает самое большое в Украине общество венгров.Он утверждает, что в Минобороны Украины такое решение объяснили угрозой территориальной целостности Украины."Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы, это возмущает, и Венгрия отвергает это самым решительным образом", – цитирует МИД Венгрии Сийярто.Как сообщает "Европейская правда", 9 февраля на заседании Береговского горсовета обсудили размещение на территории бывшей военной части отдельного батальона 128-й Закарпатской горно-пехотной бригады. Сейчас батальон базируется в Мукачево, Ужгороде и Виноградове. Присутствовавший на заседании исполняющий обязанности командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Олег Микац считает, что в случае принятия соответствующего решения восстановить или построить новые объекты для военной части реально до конца 2019 года.В Берегово до 2003 года находился 315-й гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. Затем военную часть расформировали, инфраструктуру передали горсовету, а часть земли продали частным лицам. Большинство сооружений части находятся в аварийном состоянии, пишет издание.Отношения между Венгрией и Украиной ухудшились после принятия Верховной Радой 5 сентября закона "Об образовании", который расширяет использование украинского языка в обучении.10 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал украинский закон "позорным и бесчестным" и распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях.4-го и 27 февраля в Ужгороде поджигали офис Общества венгерской культуры Закарпатья.4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный организатор – иностранец находится в розыске". 6 марта Общество венгерской культуры Закарпатья потребовало, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.9 марта Сийярто заявлял, что в Закарпатскую область Украины направлена задача наблюдателей ОБСЕ. Он отметил, что его "все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство".12 марта в миссии ОБСЕ сообщили, что ситуация в Закарпатье спокойная. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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