|Венгрия блокировать саммит Украина-НАТО, если не будет изменений относительно языка образования
|20.03.2018 10:40
|
"Реализация закона Об образовании в Украине должна быть приостановлена", - считает министр СийяртоМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.
Петер Сийярто. Фото: ЕРА
Об этом глава МИД Венгрии рассказал в Брюсселе, где он находится с визитом для участия в заседании Совета Евросоюза, сообщает сайтвенгерского правительства.
Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит проведение встречи министров обороны ЕС и Украины, запланированной на апрель, а также заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в июле, участие в которой должен принять Президент Петр Порошенко.
"Относительно Украины в Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические стремления Киева", - заявил Сийярто.
По его словам, Венгрия готова поддержать проведение упомянутых встреч, при условии что Украина выполнит ряд требований. В частности, если Киев гарантирует, что закон Об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него будут внесены ощутимые изменения.
"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к тому времени не будет введено в какой форме, и в течение этого периода Украина проведет необходимые консультации с венгерским меньшинством и реализует то, что согласовано на этих переговорах" , - заявил Сийярто.
Кроме того, Сийярто требует от Украины обеспечения юридических гарантий выполнения договоренностей, потому что "несмотря на несколько словесных обещаний все регулярно происходит в обратном направлении" .
По словам министра, Венгрия и ЕС "ожидают от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии, консультаций с национальными меньшинствами и введение запрета на отмену существующих прав меньшинств" .
"Поэтому должны начаться переговоры с венгерским меньшинством, а реализация закона Об образовании в Украине должна быть приостановлена" , - заявил он.
Добавим, что Сийярто выразил недовольство планами Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово (Закарпатская область).