В министерстве транспорта России сообщили, что движение по Крымскому мосту будет открыто в два этапа. В мае проезд по Крымскому мосту будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки Фото: ЕРА Отмечается, что движение будет открываться поэтапно."На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе – в конце 2018 года", – говорится в сообщении.Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить.В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му.В августе Мининфраструктуры Украины заявило о подготовке иска к РФ с требованием возмещения убытков, которые несут украинские порты в Азовском море из-за строительства моста.Россия аннексировала Крым и Севастополь до незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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