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Минтранс РФ: Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется в мае
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20.03.2018 10:48
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В министерстве транспорта России сообщили, что движение по
Крымскому мосту будет открыто в два этапа. В мае проезд по
Крымскому мосту будет открыт для легкового транспорта и автобусов,
обеспечивающих пассажирские перевозки Фото: ЕРА Отмечается, что
движение будет открываться поэтапно."На первом этапе – сразу
после ввода моста – проезд будет открыт для легкового
транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.
Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором
этапе – в конце 2018 года", – говорится в
сообщении.Крымский мост строится за счет средств федерального
бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд
руб. (около $4 млрд). В декабре 2016 года старший научный сотрудник
Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар
заявил, что строительство моста через Керченский пролив
ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся
построить.В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат
открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому
мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му.В
августе Мининфраструктуры Украины заявило о подготовке иска к
РФ с требованием возмещения убытков, которые несут
украинские порты в Азовском море из-за строительства моста.Россия
аннексировала Крым и Севастополь до незаконного референдума 16
марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается
Украиной и большинством стран мира.
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