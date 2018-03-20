Знаменитая The Weinstein Company, ранее принадлежавшая продюсеру Харви Вайнштейну, обвиненному в сексуальных домогательствах, подала заявление о банкротстве, передает Reuters .

Известно, что компания в течение нескольких месяцев не могла найти покупателей или инвесторов.

Ранее от инвестиций в Weinstein Company отказалась группа бизнесменов во главе с Марией Контрерас-Свит. Это произошло из-за того, что инвесторы обнаружили около 65 млн долл. дополнительных обязательств.

Также в Голливуде установили статую Вайнштейна на диване для кастинга. Вайнштейн, стилизованный под золотую скульптуру, сидит на диване в шелковом халате, а в левой руке, лежащей около паховой области, сжимает статуэтку "Оскара".

Авторы скульптуры - "Пластиковый Иисус" и Джошуа Монро - пояснили, что статуя олицетворяет методы, которые используются в Голливуде могущественными людьми для отбора актеров и "удовлетворения своих сексуальных желаний".

Как сообщал svodka.net ранее, стало известно, что руководству Weinstein Company удалось добиться успешного итога переговоров о продаже.

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