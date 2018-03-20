Президент Украины Петр Порошенко и премьер Катара Абдулла бин Насер
бин Халифа Аль Таниотметили появление на катарском рынке украинских
товаров агропромышленного комплекса и металлургической отрасли.
Порошенко встретился с премьером Катара Фото: president.gov.ua
"Стороны положительно оценили заметную интенсификацию
украинско-катарских отношений и активное развитие
торгово-экономического сотрудничества", – говорится в
сообщении.Президент Украины и премьер Катара отметили появление на
катарском рынке украинских товаров агропромышленного комплекса и
металлургической отрасли. "Также обсуждалась возможность
реализации украинскими компаниями инфраструктурных проектов в
рамках подготовки Катара к проведению чемпионата мира по футболу
2022 года", – рассказали в пресс-службе.Порошенко и Аль Тани
договорились провести в этом году заседание межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству.
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