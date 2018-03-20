Президент Украины Петр Порошенко и премьер Катара Абдулла бин Насер бин Халифа Аль Таниотметили появление на катарском рынке украинских товаров агропромышленного комплекса и металлургической отрасли. Порошенко встретился с премьером Катара Фото: president.gov.ua "Стороны положительно оценили заметную интенсификацию украинско-катарских отношений и активное развитие торгово-экономического сотрудничества", – говорится в сообщении.Президент Украины и премьер Катара отметили появление на катарском рынке украинских товаров агропромышленного комплекса и металлургической отрасли. "Также обсуждалась возможность реализации украинскими компаниями инфраструктурных проектов в рамках подготовки Катара к проведению чемпионата мира по футболу 2022 года", – рассказали в пресс-службе.Порошенко и Аль Тани договорились провести в этом году заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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