С видео шериф сделала вывод, что аварии в любом случае было бы сложно избежать

"На видео с места ДТП ясно, что было бы очень сложно избежать этого столкновения в любом режиме, в автономном или с водителем, опираясь на то, как женщина выскочила из тени прямо на дорогу" , - сказала шериф, сообщает San Francisco Chronicle .

В рамках расследования полиция будет сотрудничать со следователями Национального совета по безопасности на транспорте и Национальным управлением безопасности движения на трассах.

"Я считаю, что компания Uber, скорее только, окажется невиновным в этой аварии" , - сказала шериф.