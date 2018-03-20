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Uber может оказаться невиновным в смертельной аварии в США
20.03.2018 10:56
Uber может оказаться невиновным в смертельной аварии в США
С видео шериф сделала вывод, что аварии в любом случае было бы сложно избежать
Шериф полиции штата Аризона Сильвия Моир заявила, что компания Uber может оказаться невиновным во вчерашней аварии, в результате которой погибли женщина.
Uber может оказаться невиновным в смертельной аварии в США Фото: hi-tech.mail.ru

"На видео с места ДТП ясно, что было бы очень сложно избежать этого столкновения в любом режиме, в автономном или с водителем, опираясь на то, как женщина выскочила из тени прямо на дорогу" , - сказала шериф, сообщает San Francisco Chronicle .

В рамках расследования полиция будет сотрудничать со следователями Национального совета по безопасности на транспорте и Национальным управлением безопасности движения на трассах.

"Я считаю, что компания Uber, скорее только, окажется невиновным в этой аварии" , - сказала шериф.

Напомним, что бы езпилотна машина Uber сбила насмерть женщину в городе Темпе, пригороде столицы штата Аризона Финиксе

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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