Венгрия будет вновь поддерживать Украину в том случае, если Киев предоставит гарантии, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в него внесут изменения. Речь об этом идет в письме министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто к должностным лицам ЕС и генеральному секретарю НАТО.

"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, до тех пор не будет введен ни в какой форме, и в течение этого периода будет проводить необходимые консультации с венгерским меньшинством, и реализовать то, что будет согласовано на этих переговорах", - заявил Сийярто.

Вместе с тем он подчеркнул, что Будапешт требует юридической гарантии исполнения своих требований, ведь "несмотря на устные обещания, постоянно происходит обратное".

Кроме того, было отмечено, что Венгрия больше не имеет никаких инструментов влияния на Украину, кроме как блокировать ее международные, европейские и евроатлантические устремления. Поэтому Будапешт не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС - Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО - Украина, запланированного этим летом.

"Венгрия поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье", - заявил Сийярто.

Он также заявил, что Украина нарушает международное право.

"Тот факт, что Украина занимает геополитически важную позицию, не означает, что она может не соблюдать международное право и что она не должна защищать меньшинства, проживающие на ее территории", - заявил глава венгерского МИДа.

Как сообщал svodka.net ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия близко приблизилась к "красной линии" в связи со своими заявлениями .

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