|Кардашян показала младшую дочь
|20.03.2018 11:04
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Morning cutie *Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Мар 2018 в 7:15 PDT
15 января суррогатная мать родила Кардашян и ее супругу Канье Уэсту дочь, которой пара дала имя Чикаго.Из моральных соображений пара отказалась от финансово привлекательных предложений СМИ на съемку их новорожденного ребенка.У Кардашян и Уэста есть еще двое детей. Светская львица родила сына Сейнта 5 декабря 2015 года. Ее старшая дочь Норт родилась 15 июня 2013 года.После рождения Сейнта врачи предупредили Кардашян, что третья беременность может быть опасной, поскольку у нее есть проблемы со здоровьем.Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.
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