|В ООН напомнили России об уважении прав человека в связи с выборами в аннексирована Крыму
|20.03.2018 11:04
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Позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет менятьсяОфициальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время пресс-брифинга прокомментировал проведение Россией незаконных выборов на территории оккупированного Крыма.
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Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея часто высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262" О территориальной целостности Украины "и резолюции 71/205" Положение о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе ",- сказал Дюжаррик, сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Twitter .
Он также подчеркнул, что позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться.
Также в Европейском Союзе заявляют , что ЕС не признает незаконной аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенных там выборов российского президента.
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.
Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль.
Ранее глава дипломатии ЕС Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.
Отметим, что н ародный депутаты Максим Бурбаки и Георгий Логвинский внесли в Верховную Раду проект постановления о непризнании выборов президента России.