Позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться

Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея часто высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262" О территориальной целостности Украины "и резолюции 71/205" Положение о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе ", - сказал Дюжаррик, сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Twitter .

Он также подчеркнул, что позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться.

Также в Европейском Союзе заявляют , что ЕС не признает незаконной аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенных там выборов российского президента.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционный давление на Кремль.

Ранее глава дипломатии ЕС Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.