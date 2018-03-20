Погода, Новости, загрузка...
В ООН напомнили России об уважении прав человека в связи с выборами в аннексирована Крыму
20.03.2018 11:04
В ООН напомнили России об уважении прав человека в связи с выборами в аннексирована Крыму
Позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во время пресс-брифинга прокомментировал проведение Россией незаконных выборов на территории оккупированного Крыма.
В ООН напомнили России об уважении прав человека в связи с выборами в аннексирована Крыму Фото: 112.ua

Что касается ситуации в Крыму, Генеральная Ассамблея часто высказывалась, в частности, в контексте резолюции 68/262" О территориальной целостности Украины "и резолюции 71/205" Положение о правах человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе ",- сказал Дюжаррик, сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Twitter .

Он также подчеркнул, что позиция ООН по Крыму остается последовательной и не будет меняться.

Также  в Европейском Союзе заявляют , что ЕС не признает незаконной аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенных там выборов российского президента.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Порошенко призвал международных партнеров  усилить санкционный давление на Кремль.

Ранее глава дипломатии ЕС Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.

Отметим, что н ародный депутаты Максим Бурбаки и Георгий Логвинский  внесли в Верховную Раду  проект постановления о непризнании выборов президента России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить