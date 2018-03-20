Венгрия будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал внести изменения в украинский закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, передает

«Что касается Украины, Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины», — подчеркнул он на Совете ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Соответственно, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО-Украина, запланированного этим летом», — пригрозил он.

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Министр отметил, что Венгрия поддержит проведение этих встреч только в том случае, «если Украина будет выполнять свои международные обязательства и условия по удовлетворению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье».

Также глава МИД Венгрии попросил европейских министров «не быть в стороне», когда, по его убеждению, «Украина осуществляет нарушения международного права».

«Тот факт, что такая страна, как Украина, занимает геополитически важную позицию, не означает, что она освобождена от соблюдения международного права или от ее обязательства защищать меньшинства, проживающие на ее территории», — отметил министр иностранных дел Венгрии.

Кроме того, Сийярто выступил против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до одной тысячи солдат.

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