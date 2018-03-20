Верховная Рада не смогла принять повестку восьмой сессии, Парубий объявил перерыв для консультаций
20.03.2018 11:12
Спикер парламента Андрей Парубий объявил в работе Верховной Рады
перерыв на 15 минут. В Раде объявлен перерыв Фото: rada.gov.ua
Спикер парламента Андрей Парубий трижды ставил постановление на
голосование. Первый раз оно набрало 199 голосов, второй – 204,
третий – 202."Мы не приняли повестку сессии и не
можем начинать нашу работу. Пользуясь своим правом, я объявляю
перерыв в пленарном заседании и приглашаю глав фракций и групп на
третий этаж в кабинет на совещание", – сказал Парубий.Перерыв
объявлен на 15 минут.Рекомендую Twitter G+
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