|Курс биткоина 20 марта топчется на месте
|20.03.2018 11:17
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Курс Bitcoin 20 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с понедельником добавил менее 1%.
Курс покупки Bitcoin к доллару 20 марта, во вторник, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.
Американская биржа Poloniex 8365.635 BTС/USD (+0.88%)
Американская биржа Bitfinex 8378.00 BTС/USD (+0.48%)
Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с понедельником (8358.25 BTС/USD) вырос на 0.88%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 29 664 026 долларов на 3515 биткоинов.
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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.
Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.
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