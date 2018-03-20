Азербайджанский журналист Фикрет Гусейнли заявил, что не доверяет украинским правоохранительным органам. Гусейнли: Я уже шесть месяцев остаюсь в Украине без документов, абсолютно бесправен Фото: radiosvoboda.org "Когда меня пытались похитить, то так открытым текстом и сказали: мы снова придем. Они меня предупреждали. Сейчас в Киеве очень много иностранных спецслужб открыто работают. Меня хотят передать в Азербайджан – законно или незаконно. Я больше не верю в украинскую правоохранительную систему, сейчас меня защищают только украинские правозащитники и СМИ", – сказал журналист.Он отметил, что за ним 5 марта следили четверо мужчин."Утром 5 марта я узнал, что меня ищут какие-то неизвестные люди. Я передал эту информацию посольству Нидерландов (Гусейнли получил гражданство Нидерландов. – ). Поздно вечером я вернулся домой, и те четверо, что искали меня утром, пришли и сказали: мы из полиции, мы должны тебя поймать и экстрадировать в Азербайджан за 48 часов. Стали выбивать двери, ударили меня, я потерял три зуба. Как-то с помощью людей удалось закрыть дверь, и я сбежал через балкон", – заявил Гусейнли.Гусейнли отметил, что правозащитники и посольство Нидерландов советовали ему "Но понимаете, я сейчас не доверяю ни полиции, ни прокуратуре, никому. Я уже шесть месяцев остаюсь в Украине без документов, абсолютно бесправен. А никакой экстрадиционной проверки не происходит – они только два письма в миграционную службу прислали, просит ли Фикрат Гусейнли об убежище в Украине или о гражданстве или нет. И все. Как после этого им доверять? Поэтому я никаких заявлений не писал", – отметил журналист.Он заявил, что за ним продолжают следить. "Шесть месяцев я – политический заложник в Украине. Слежка за мной продолжается: несколько человек славянской внешности, несколько – похожих на азербайджанцев. И это не бандиты. Я думаю, что они являются сотрудниками силовых структур. Возможно, азербайджанских, вероятно, украинских или российских. Я предполагаю, что азербайджанские спецслужбы работают с российскими. Я видел статьи против себя в пророссийских изданиях", – отметил Гусейнли.В 2006 году Гусейнли, сотрудничавший с оппозиционным изданием "Азадлыг", был избит в Баку, после чего покинул Азербайджан. В 2008 году ему предоставили политубежище в Нидерландах, в 2015 году журналист стал гражданином этой страны."Радіо Свобода" направляло требование в Генпрокуратуру Украины 7 марта, но ответа по состоянию на 14 марта не получило.Гусейнли был задержан 14 октября 2017 года в аэропорту Борисполь на выезде из Украины. 17 октября его арестовали на 18 дней и отправили в Лукьяновское СИЗО в Киеве.Руководитель русскоязычной редакции "Туран ТВ" Эмин Ахмедбеков заявлял, что в запросе азербайджанской стороны речь шла об экстрадиции журналиста.27 октября суд отпустил Гусейнли на поруки нардепа от "Народного фронта" Николая Княжицкого и директора Адвокатского центра в Украинском Хельсинкском союзе по правам человека Бориса Захарова. Сейчас в Украине продолжается экстрадиционная проверка в отношении журналиста. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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