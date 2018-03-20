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Азербайджанский журналист Гусейнли заявил, что его пытались похитить в Киеве
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20.03.2018 11:20
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Азербайджанский журналист Фикрет Гусейнли заявил, что не доверяет
украинским правоохранительным органам. Гусейнли: Я уже шесть
месяцев остаюсь в Украине без документов, абсолютно бесправен Фото:
radiosvoboda.org "Когда меня пытались похитить, то так открытым
текстом и сказали: мы снова придем. Они меня предупреждали. Сейчас
в Киеве очень много иностранных спецслужб открыто работают. Меня
хотят передать в Азербайджан – законно или незаконно. Я больше
не верю в украинскую правоохранительную систему, сейчас меня
защищают только украинские правозащитники и СМИ", – сказал
журналист.Он отметил, что за ним 5 марта следили четверо
мужчин."Утром 5 марта я узнал, что меня ищут какие-то неизвестные
люди. Я передал эту информацию посольству Нидерландов (Гусейнли
получил гражданство Нидерландов. – ). Поздно вечером я
вернулся домой, и те четверо, что искали меня утром, пришли и
сказали: мы из полиции, мы должны тебя поймать и экстрадировать в
Азербайджан за 48 часов. Стали выбивать двери, ударили меня, я
потерял три зуба. Как-то с помощью людей удалось закрыть дверь, и я
сбежал через балкон", – заявил Гусейнли.Гусейнли отметил,
что правозащитники и посольство Нидерландов советовали ему "Но
понимаете, я сейчас не доверяю ни полиции, ни прокуратуре, никому.
Я уже шесть месяцев остаюсь в Украине без документов, абсолютно
бесправен. А никакой экстрадиционной проверки не происходит –
они только два письма в миграционную службу прислали, просит ли
Фикрат Гусейнли об убежище в Украине или о гражданстве или нет. И
все. Как после этого им доверять? Поэтому я никаких заявлений не
писал", – отметил журналист.Он заявил, что за ним продолжают
следить. "Шесть месяцев я – политический заложник в
Украине. Слежка за мной продолжается: несколько человек славянской
внешности, несколько – похожих на азербайджанцев. И это не
бандиты. Я думаю, что они являются сотрудниками силовых структур.
Возможно, азербайджанских, вероятно, украинских или российских. Я
предполагаю, что азербайджанские спецслужбы работают с российскими.
Я видел статьи против себя в пророссийских изданиях", –
отметил Гусейнли.В 2006 году Гусейнли, сотрудничавший с
оппозиционным изданием "Азадлыг", был избит в Баку, после чего
покинул Азербайджан. В 2008 году ему предоставили политубежище в
Нидерландах, в 2015 году журналист стал гражданином этой
страны."Радіо Свобода" направляло требование в Генпрокуратуру
Украины 7 марта, но ответа по состоянию на 14 марта не
получило.Гусейнли был задержан 14 октября 2017 года в
аэропорту Борисполь на выезде из Украины. 17 октября его
арестовали на 18 дней и отправили в Лукьяновское СИЗО в
Киеве.Руководитель русскоязычной редакции "Туран ТВ" Эмин
Ахмедбеков заявлял, что в запросе азербайджанской стороны речь шла
об экстрадиции журналиста.27 октября суд
отпустил Гусейнли на поруки нардепа от "Народного фронта"
Николая Княжицкого и директора Адвокатского центра в Украинском
Хельсинкском союзе по правам человека Бориса Захарова. Сейчас в
Украине продолжается экстрадиционная проверка в отношении
журналиста.
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