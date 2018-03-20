В Кении умер последний самец северного белого носорога - представитель заповедника

Носорог по имени Судан, последний самец крупнейшего по размерам подвида носорогов - северного белого носорога - умер в возрасте 45 лет в Кении, сообщил во вторник представитель кенийского заповедника Ol Pejeta Элоди Сампере.

"Он был ласковым гигантом с необыкновенным характером. Учитывая его размер, многие люди его боялись, но в нем не было ни капли жестокости", - сказал Э.Сампере.

Представитель заповедника отметил, что ученым удалось собрать генетический материал носорога и есть надежда, что подвид удастся восстановить, сообщает американский телеканал "Си-Эн-Эн".

В природоохранной организации WildAid, курировавшей умершего носорога, сообщили, что команда ветеринаров приняла решение усыпить носорога после значительного ухудшения состояния животного.

"Нам остается только надеяться, что мир извлечет урок из печальной кончины Судана и сделает все, чтобы положить конец торговле рогами носорогов", - заявил директор организации Питер Найтс.

"Несмотря на то, что стоимость рогов падает в Китае и Вьетнаме, браконьерство все еще угрожает всем видов носорогов", - добавил П.Найтс.