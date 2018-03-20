Украины презентовала специальный ресурс для отслеживания динамики цен, пишет со ссылкой на .

Теперь украинцы смогут в несколько кликов увидеть, как меняются цены на популярные продукты питания.

Кроме того, при помощи инфляционного калькулятора можно узнать, как менялись цены за какой-то определенный промежуток времени. Ознакомится можно как с ценой на определенный товар, так и на блюда целиком.

Как работает сервис? Все очень просто – он автоматически собирает данные из открытых источников, таких как , , Мировой банк и Евростат и фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших онлайн-супермаркетов.

Автора сервиса уверяют, что динамика цен на потребительском рынке в регионах будет обновляться каждые две недели, а динамика цен в онлайн-магазинах – ежедневно.

Ранее сообщалось, как решение Нацбанка Украины прекратить чеканку мелких монет повлияет на инфляцию.

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