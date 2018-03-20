На рисунке сатирического издания Charlie Hebdo изображен президент РФ Владимир Путин с кукольной Ксенией Собчак, "антипутинским кандидатом", и "единственным демократом" Алексеем Навальным. Журнал Charlie Hebdo высмеял российские выборы Фото: ЕРА На рисунке у президента РФ Владимира Путина на руке кукла, которая говорит: "Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах".За спиной у Путина связанный человек, глаза которого закрыты платком. Он говорит: "Я – Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте". https://www.facebook.com/marat.guelman.9/posts/1890023524342373 Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. За Собчак проголосовали 1,67% россиян.Навального ЦИК РФ отказался регистрировать кандидатом в президенты из-за его судимости. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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