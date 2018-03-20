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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президентские выборы в РФ
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20.03.2018 11:28
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На рисунке сатирического издания Charlie Hebdo изображен президент
РФ Владимир Путин с кукольной Ксенией Собчак, "антипутинским
кандидатом", и "единственным демократом" Алексеем Навальным. Журнал
Charlie Hebdo высмеял российские выборы Фото: ЕРА На рисунке у
президента РФ Владимира Путина на руке кукла, которая говорит:
"Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских
выборах".За спиной у Путина связанный человек, глаза которого
закрыты платком. Он говорит: "Я – Алексей Навальный,
единственный демократ. Не голосуйте".
https://www.facebook.com/marat.guelman.9/posts/1890023524342373
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным
данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84%
бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. За
Собчак проголосовали 1,67% россиян.Навального ЦИК РФ отказался
регистрировать кандидатом в президенты из-за его судимости.
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