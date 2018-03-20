Фриз предлагает привлечь нардепов к объединенной команде Украина-НАТО для разработки концепции операций C4ISR

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель делегации в ПА НАТО Ирина Фриз выступает за привлечение народных депутатов к созданию объединенной проектной команды Украина-НАТО для разработки концепции операций C4ISR для улучшения управления информацией и разведданными.

"Провели с коллегами (по парламенту - ИФ) встреча с делегацией штаб-квартиры НАТО. В рамках обмена информацией ознакомились с проведенной на сегодняшний день работой проекта целевого трастового фонда Украина-НАТО С4, обсудили актуальные вопросы С2/C4ISR/JISR. В ходе представленных презентаций имели возможность рассмотреть перечень дальнейших мер по Украине по развитию способности и поддержки со стороны трастового фонда С4", - сообщила И.Фриз на своей странице в соцсети Facebook.

По словам народного депутата, одной из обобщающих проблем для дальнейшего перехода на C2/C4ISR украинского сектора безопасности и обороны является отсутствие четкой межведомственной координации и ограниченный обмен информацией:

"Что нужно? Создание объединенной проектной команды Украина-НАТО для разработки украинской концепции операций C4ISR для улучшения управления информацией и разведданными при принятии решений как на оперативном, так и на тактическом уровнях (управление единственной картиной ситуационной осведомленности)", – отметила она.

По словам И.Фриз, с целью повышения эффективности действий этой объединенной команды, формирование которой находится на завершающем этапе, она выразила предложение по привлечению представителей депутатского корпуса к ее работе и обмену информацией о поэтапных шагах по написанию концепции операций внутреннего украинского C4ISR.