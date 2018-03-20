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Украина и Великобритания усилят сотрудничество в области кибербезопасности
20.03.2018 11:36
Украина и Великобритания усилят сотрудничество в области кибербезопасности
Украина усиливает межведомственное сотрудничество с Великобританией в сфере противодействия киберугрозами
Представители Украины и Великобритании провели консультации в Лондоне по усилению сотрудничества в области кибербезопасности.
Украина и Великобритания усилят сотрудничество в области кибербезопасности Фото: из открытых источников

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Twitter.

"Украина усиливает межведомственное сотрудничество с Великобританией в сфере противодействия киберугрозами. Первые консультации между Украиной и Великобританией начались сегодня в Лондоне", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Сенат США был внесен законопроект об усилении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности.

Документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти и уменьшения зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий.

Для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и подписан президентом США.

Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США приняла большинством голосов законопроект " О сотрудничестве с Украиной в вопросах кибербезопасности ".

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