|Автопилот Tesla стал объектом насмешки компании Cadillac (ВИДЕО)
|20.03.2018 11:41
|
В новом рекламном ролике Cadillac продемонстрировал преимущество своего автопилота перед беспилотным режимом Tesla.
svodka.net/
Корпорация Cadillac разработала систему Super Cruise, которая, в отличии от автопилота Tesla, не требует, чтоб водитель постоянно держал руки на руле, информирует svodka.net.
В новом рекламном ролике вы увидите, как водитель на Cadillac CT6 обгоняет легендарную Model S. При этом он демонстративно убирает руки с руля.
Читайте: Небольшой кроссовер Cadillac появится через два года
Добавим, что круиз-технология Cadillac следит за взглядом водителя, использует данные целого ряда камер и собирает топографические сведения.
Поделитесь статьей с друзьями