|Климкин предложил усилить давление на Россию
|20.03.2018 11:44
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Для РФ не существует "красных линий", считает глава МИД УкраиныПосле атаки с ядовитым газом в Великобритании Запад должен был увидеть, что для РФ не существует "красных линий" и усилить давление на Москву.
Фото: ukrinform.ua
Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в интервью Deutsche Welle.
"Речь идет о всеобъемлющем и скоординированный ответ. Без такого ответа, без определенного рода платформы для трансатлантического сообщества - а я вижу Украину важной частью трансатлантического сообщества - Россия попытается вмешаться в демократические институты. Поэтому нам нужна жесткая ответ на угрозу России", - подчеркнул министр .
Глава украинского МИД предложил ввести целенаправленные санкции.
"Могло бы быть больше политического давления. Вариантов, чтобы противостоять российским нетрадиционным угрозам, может быть много: в сфере энергетики, в кибергалузи и в других сферах", - подчеркнул он.
Действенным Климкин считает бойкот Чемпионата мира по футболу.
"С самого начала не было полного понимания поведения России и ее намерений, следовательно многим людям требовалось время, чтобы понять, что такое РФ и ее режим. Однако сейчас отношение к ЕС меняется. В Европе готовы к единому ответу", - убежден дипломат.
Напомним, 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .
Накануне эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала "надлежащую" ответ в случае подтверждения причастности России к отравлению бывшего российского разведчика и его дочери.
66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.
В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипач был освобожден и получил убежище в Великобритании.