Специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ «Новичок», раскрыл ранее неизвестную информацию, доказывающую русское происхождение яда.

«Тем, кто сомневается в том, что «Новичок» был именно русского происхождения, скажу — там должен быть отпечаток пальцев русских. При реакции по получению «Новичка» используется т.н. промотор, вещество, которое связывает побочный продукт реакции с тем, чтобы реакция шла постоянно до исчерпывания всех реактантов. Это т.н. технологический секрет», — сообщил он на своей странице в Facebook.

«Я его не раскрыл в своей книге, хотя и давал там реакцию получения «Новичка». Естественно, у англичан должен быть свой промотор для ведения реакции, отличный от русского. Последний использовался также при получении вещества 33 — русского аналога VX газа. Англичане, естественно, знают о нем, поскольку они имели, согласно Конвенции, образцы вещества 33. Надеюсь, теперь дошло до сознания тех русских органов, которые совершенно отрицали использование русского «Новичка», — подытожил Мирзаянов.

Также, по его словам, необходимо поставить под международный контроль «Новичок», включить его в список запрещенных ОВ Конвенции по запрету химоружия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира