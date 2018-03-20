Правительство Венесуэлы считает, что это решение незаконно и не соответствует международному праву

Об этом сообщает Reuters .

"El Petro - это отчаянная попытка коррумпированного режима обмануть международных инвесторов. Инвестирование в нее следует рассматривать как непосредственную поддержку диктатуры и ее попытки подорвать демократический строй в Венесуэле", - сказал представитель администрации США.

Правительство Венесуэлы считает, что это решение незаконно и не соответствует международному праву. "Эти односторонние санкции представляют собой имперскую агрессию, направленную на наших граждан", - говорится в заявлении правительства.