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В США запретили криптовалюта Венесуэлы El Petro
20.03.2018 11:52
В США запретили криптовалюта Венесуэлы El Petro
Правительство Венесуэлы считает, что это решение незаконно и не соответствует международному праву
Президент США Дональд Трамп подписал приказ, запрещающий любые финансовые операции в США, связанные с новой криптовалютой Венесуэлы El Petro.
В США запретили криптовалюта Венесуэлы El Petro Фото: sfs.gov.ua

Об этом сообщает Reuters .

"El Petro - это отчаянная попытка коррумпированного режима обмануть международных инвесторов. Инвестирование в нее следует рассматривать как непосредственную поддержку диктатуры и ее попытки подорвать демократический строй в Венесуэле", - сказал представитель администрации США.

Правительство Венесуэлы считает, что это решение незаконно и не соответствует международному праву. "Эти односторонние санкции представляют собой имперскую агрессию, направленную на наших граждан", - говорится в заявлении правительства.

20 февраля Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюта под названием El Petro . Правительство страны рассчитывает, что использование новой технологии поможет в преодолении социально-экономического кризиса и гиперинфляции.

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