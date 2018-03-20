Украинский самолет Ан-225 "Мрія" совершил первый полет после того, как его отремонтировали и модернизировали. Видео взлета самого большого самолета в мире сняла ТСН. "Мрія" поднялась на высоту 12 км и протестировал навигационное оборудование. После двухчасового полета самолет вернулся на аэродром в Гостомеле (Киевская область. "Полет прошел очень хорошо, оборудование работает просто замечательно. Удивительно, самолет не летал полтора года, но он хотя "Мрія" провела тестовый полет Фото: ЕРА (архив) Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро им. Олега Антонова в 80-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок."Мрія" существует в единственном экземпляре. Второй подобный самолет был заложен на предприятии "Антонов" в Киеве, однако его так и не достроили.видео Видео: tsn.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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