Войска сирийского президента Башара Асада нанесли авиаудары по школе в Восточной Гуте в городе Ирбин, пишет со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

В результате атаки погибли по меньшей мере 15 детей и две женщины. Ранения получили около 50 гражданских.

По данным наблюдателей, и жертвы, и пострадавшие скрывались от бомбардировок в подвале школы.

Спасательные работы продолжаются, следовательно количество жертв может возрасти.

По неподтвержденным данным, авиаудары могли наносить российские ВВС, которые поддерживают Асада. На это могут указывать задействованные во время операции самолеты и вооружение.

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