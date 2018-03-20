Народный депутат Надежда Савченко просит суд принять решение о взятии на поруки руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Соответствующее ее ходатайство сегодня объявил в Апелляционном суде Киева, который рассматривает жалобу на арест Рубана, его адвокат Виталий Погосян, передает корреспондент

«Ко мне обратилась народный депутат Савченко Надежда Дмитриевна с заявлением о взятии на поруки Владимира Рубана», – сказал адвокат.

Суд приобщил к материалам дела заявленное ходатайство.

Также суд приобщил к материалам деле предоставлены адвокатом 13 пропусков от СБУ, которые позволяли передвижения в ОРДЛО и грамоту-благодарность от СБУ.

Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Владимира Рубана задержали в районе Майорского при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.

По данным СБУ, Рубан в сговоре с главарями «ДНР» готовил теракты в центре Киева.

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