Перед Пасхой существует очень много примет. Одни говорят о замужестве, другие о достатке в семье, третьи и вовсе о погоде. В 2018 году Пасха будет 8 апреля, пишет со ссылкой на .

Как известно, после утренней службы необходимо быстренько добраться до дома и принять праздничную трапезу: чем быстрее это сделать, тем успешней пойдут дела.

Есть обязательно нужно начинать всей семьей и каждый должен в первую очередь попробовать по кусочку кулича и яйца, которые были освящены в церкви, тогда в семье всегда будет мир, лад и никаких ссор.

Хорошая примета на Пасху

Если вы услышали пение кукушки - значит ваше семейство ждет прибавление, а молодых девушек - скорое замужество. Ребенок, рожденный в пасхальное воскресенье, станет известным и знаменитым человеком. Тот же, кто родился на пасхальной неделе - станет обладателем крепкого здоровья. А чтобы дитя рос сильным, утром в Пасхальное воскресенье его надо поставить ножками на топор и сказать: "Как сталь крепка, так и ты будь крепок и здоров. Аминь".

Плохая примета на Пасху

Если пасхальные куличи потрескались - значит целый год семью будут преследовать несчастья.

Если вы испытываете постоянные трудности с деньгами, на Пасху обязательно подайте нищему монетку – весь год вы не будете знать нужды.

На Пасху, как и на Благовещение, в знак весенней свободы отпускались на волю птицы. Выпуская, загадывали желание – считалось, что птица – это небесное создание, и она передаст за вас словечко его всевышнему.

В этот светлый праздник люди конечно же обращали внимание на погоду.

Хорошая погода на Пасху

Это главный предвестник жаркого лета. Если небо будет облачным - необходимо ожидать холодное и засушливое лето. Большое количество звезд указывает на заморозки.

Также, по народным приметам верили: если на Пасху уже весь снег растаял, значит можно ожидать богатого урожая. Сильные дожди на пасхальной неделе предвещали зажиточный год.

Увидеть на Пасху пестрый закат считалось отличным предзнаменованием и сулило большую удачу.

Также Пасха — это время поминовения усопших. Родные приходят на могилы умерших, вспоминают их молитвой и добрыми словами, а еще просят у них прощения.

Пасха – самый добрый праздник. В этот день нельзя напиваться, сквернословить и допускать плохие мысли. Это может притянуть беду к вам и вашим близким. Наоборот, в пасхальную неделю нужно желать всем добра, наполнять пустоту в сердце положительными эмоциями, радостью. Тогда все, сделанное и продуманное, вернется с лихвой в семью.

Если в этот день вы от чистого сердца попросить у Господа исполнить самое заветное желание, то просьба будет услышана. Проснувшись на рассвете, когда на улице еще темно, раскройте окно настежь и мысленно или шепотом произнесите свое заветное желание.

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