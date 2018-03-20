|В российскую армию призвали около пяти тысяч крымчан
|20.03.2018 12:13
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Так называемые крымские «суды» начали проводить слушания дел по обвинениям в уклонении от призыва.
В 2017 году на воинскую службу в российскую армию призвали 4800 крымчан, двое были оштрафованы за отказ, информирует svodka.net.
Об этом говорится докладе Управления верховного комиссара по правам человека ООН о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля текущего года, сообщают Українські Новини.
«Российская Федерация продолжает принуждать крымских жителей вступать на службу в свои вооруженные силы, в частности в двух призывных кампаниях 2017 года, на воинскую службу призвали по меньшей мере 4800 человек, что является нарушением международного права», — сказано в нем.
Сообщается, что так называемые крымские «суды» начали проводить слушания дел по обвинениям в уклонении от призыва.
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«Вынесено по меньшей мере два обвинительных приговора, по которым 2 крымских жителя осуждены к уплате штрафа в размере 25 тыс. рублей (около 430 долларов) каждый», — сообщается в докладе.