Так называемые крымские «суды» начали проводить слушания дел по обвинениям в уклонении от призыва.

В 2017 году на воинскую службу в российскую армию призвали 4800 крымчан, двое были оштрафованы за отказ, информирует svodka.net.

Об этом говорится докладе Управления верховного комиссара по правам человека ООН о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля текущего года, сообщают Українські Новини.

«Российская Федерация продолжает принуждать крымских жителей вступать на службу в свои вооруженные силы, в частности в двух призывных кампаниях 2017 года, на воинскую службу призвали по меньшей мере 4800 человек, что является нарушением международного права», — сказано в нем.

Сообщается, что так называемые крымские «суды» начали проводить слушания дел по обвинениям в уклонении от призыва.

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«Вынесено по меньшей мере два обвинительных приговора, по которым 2 крымских жителя осуждены к уплате штрафа в размере 25 тыс. рублей (около 430 долларов) каждый», — сообщается в докладе.

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