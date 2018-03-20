Народный депутат Украины Надежда Савченко попросила суд отдать ей на поруки задержанного главу Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Об этом сообщил адвокат переговорщика Виталий Погосян в Апелляционном суде Киева и зачитал соответствующее ходатайство.

"Ко мне обратилась народный депутат Савченко Надежда Дмитриевна с заявлением о взятии на поруки Владимира Рубана", - отметил правозащитник.

Стоит отметить, что Апелляционный суд приобщил к материалам дела это ходатайство и предоставленные адвокатом 13 пропусков Рубана от Службы безопасности Украины, которые давали согласие на передвижение по оккупированным территориям Донбасса, и грамоту от СБУ с благодарностью.

Как сообщал svodka.net, народного депутата Украины Надежду Савченко вызвали на допрос по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

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