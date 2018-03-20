Нардепы предлагают на 10-15 лет ряд льгот для развития производства и рынка электромобилей в Украине

Народные депутаты Украины предлагают на 10 лет освободить от налогообложения и ввозной пошлины комплектующие и кузова для производства электромобилей (легковых и грузовых) и электробусов в Украине, от уплаты пенсионного сбора покупателей электрокаров, и на 15 лет - от налога на прибыль добытчиков лития, производителей аккумуляторов и электромобилей.

Соответствующие законопроекты №8159 и 8160 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины зарегистрированы в Верховной Раде 19 марта вечером народными депутатами Ниной Южаниной, Игорем Кононенко, Максимом Бурбаком, Олегом Ляшко, Робертом Горватом и еще рядом депутатов.

Законопроект №8159 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты в отношении стимулирования развития отрасли электротранспорта в Украине предлагает, в частности, с 1 января до 31 декабря 2028 года освободить от уплаты НДС ввоз в Украину комплектующих для производства автотранспортных средств, оснащенных одним или несколькими электродвигателями.

На этот же период законопроектом предлагается освободить от уплаты акцизного налога ввоз кузовов (включая кабины) для производства оснащенных электродвигателями транспортных средств.

Кроме того, на этот период плательщик налога на доходы физлиц может включить в налоговую скидку расходы на приобретение электромобиля или переоборудование в него, а физлиц-покупателей электрокаров предлагается освободить от уплаты сбора на обязательное пенсионное страхование

Документ предусматривает на период до 31 декабря 2032 года освободить от налогообложения прибыль предприятий, реализующих литий собственной добычи, литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы, зарядные устройства для аккумуляторов, а также сами электромобили и электробусы собственного производства.

Помимо этого, депутаты предлагают с 1 января 2021 года предусмотреть долю в размере не менее 5% паркомест, оборудованных зарядными устройствами, для парковки электромобилей.

В свою очередь, законопроектом №8160 о внесении изменений в Таможенный кодекс, предлагается до 31 декабря 2028 года освободить от уплаты ввозной пошлины ввоз комплектующих для производства электромобилей и электробусов (коды УКТВЭД . 8702 90 90 90, 8703 90 10 10 и 8704 90 00 10).

В пояснительной записке к законопроектам отмечается, что в 2016-2017 годах отмечается стойкая тенденция к росту спроса на электромобили – по данным ГФС в 2016 году было ввезено около 86 тыс. легковых авто (поступления в бюджет 14,8 млрд грн), а в 2017 году – 153,4 тыс (21,3 млрд грн).

"Предоставление права гражданам на включение расходов, связанных с приобретением электромобилей в налоговую скидку и освобождение от сбора на обязательное пенсионное страхование при первой регистрации таких ТС будет компенсировано за счет роста налоговых поступлений в госбюджет от ввоза и реализации легковых авто с ДВС", - считают авторы документов.

Авторы законопроекта также подчеркивают, что в Украине достаточный промышленный потенциал для производства и сборки электротранспорта, в частности, налажено серийное производство трамваев и троллейбусов, есть собственная сырьевая база для производства литий-ионных батарей, в частности, наибольшие в Европе запасы лития.

Однако производство электромобилей, электрогрузовиков, электробусов литиевых батарей и зарядных устройств практически не ведется.

При этом, по оценке Р.Горвата, доля электрокаров на авторынке Украины с учетом стимулирования может достичь 20-25%.

"Два года и done! Закокнопроекты, которые предусматривают имплементацию 15-летней стратегии развития рынка электрокаров, производства запчастей, батарей, самих электрокаров и электробусов в Украине – зарегистрированы! Их одобрение – это самые дешевые в Европе электрокары для украинских граждан, создание нового современного типа производства, тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест, экология и читый воздух, отказ от российских нефтепродуктов", - написал в понедельник вечером на своей странице в Фейсбук министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Как сообщалось, импорт в Украину электромобилей с 1 января 2018 года на год освобожден от уплаты НДС и акцизного сбора (аналогичная льгота распространяется и на производство их в Украине), а ввозная пошлина не уплачивается при их ввозе с 2016 года.