Об этом заявили Офисе эффективного регулирования (BRDO).

“Инструмент позволяет в несколько кликов увидеть, как меняются цены на популярные продукты в Украине, и уже на основе этого материала делать собственные выводы”, — рассказал глава Офиса Алексей Гончарук.

На сайте “Платформа эффективного регулирования“ доступен инфляционный калькулятор, который позволяет оценить, как меняются цены в стране. С помощью онлайн-конструктора можно подобрать продукты, из которых состоит блюдо, избрать временной промежуток, а затем увидеть, как менялась цена на каждый ингредиент в отдельности и на все блюдо в целом.

Отметим, онлайн-сервис автоматически собирает данные из открытых источников (Госстат, НБУ, Всемирный банк, Евростат) и фиксирует ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших онлайн-супермаркетов.

Информация представлена также в региональном разрезе по областям. Динамика цен на потребительском рынке в регионах обновляется каждые две недели, а динамика цен в онлайн-магазинах обновляется ежедневно.

Индексы потребительских цен актуализируются каждую неделю.

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