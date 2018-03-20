Вот, честное-благородное, уверен и совершенно искренне, что в России мы увидели реальное народное волеизъявление. Без иронии. Видел очередь в Берлине и даже на Пхукете. Не надо мне рассказывать про «под дулами автоматов» , под дулами столько не сгонишь! Шли, как на праздник, не как на расстрел!

Поэтому — тихо, их выбор — это их выбор!

Нам свое робить!

А у нас задачка посложнее.

У нас, по мнению KMIS во втором туре сойдутся Юлия Тимошенко и Олег Ляшко, так что вопрос: к умным или к красивым стоять не будет. Даже если к рейтинга пририсовали лишних 7-8 процентов, тенденция офигительная. Я бы сказал, что в лоб, что по лбу, чтобы не спускаться в сравнениях ниже пояса.

Тут два варианта — или население включит мозги, или выход из ситуации находится в Борисполе.

Я не шучу. Слово пиз..ц не употребляю. Но я в ах… реально сильно удивлен. Или не удивлен.

Как там Эйнштейн говорил о бесконечности? Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт вселенной он был не уверен. Я тоже.

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