Феерическую историю о приключениях сепаратиста рассказала в пресс-служба штаба АТО, передает .

Все началась с того, что один из боевиков, “чтобы выстоять в неравной борьбе с холодом” в ночное дежурство на позиции, выпил лишнего. За это его жестко отчитало начальство, однако воспитательный процесс не пошел впрок. Сепаратист огрызался и даже выстрелил в сторону командира, за что огреб пару тумаков.

Пьяный “рембо” решил отомстить, но тут его накрыла “белая горячка”. Схватив две боевые гранаты, он выдернул у каждой чеку и пошел давать сдачу обидчику. Не дошел. Он рухнул спать в снег, прикрыв собой гранаты. Благодаря удачному положению те чудом не взорвались.

Подельники спустя пару часов разминировали “взрывоопасное тело”, его отнесли трезветь.

Примечательно, что руководству оккупационных войск решили не докладывать о позорном инциденте.

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