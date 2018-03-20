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Савченко просит суд отдать ей Рубана на поруки
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20.03.2018 12:24
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Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что готова взять
главу "Офицерского корпуса" Владимира Рубана на поруки, "так как
этот человек действительно любит Украину", а "у нас не концлагерь
сталинского режима 37-го года". Савченко: Рубану с украинскими
спецслужбами и другими ведомствами удалось освободить более 800
украинцев Фото: ЕРА (архив) "Я считаю возможным взять на поруки
Владимира Рубана, так как этот человек действительно любит Украину.
Он может не любить власть, так как ее не любит 98% Украины. Но у
нас не концлагерь сталинского режима 37-го года, чтобы посадить всю
Украину. Этот человек действительно является волонтером,
действительно является талантливым переговорщиком", – заявила
нардеп. По ее словам, Рубану с украинскими спецслужбами и
другими ведомствами удалось освободить более 800 украинцев. Нардеп
считает, что ему необходимо продолжать свою деятельность, поскольку
"война не закончилась". Суд удалился в совещательную комнату
для принятия решения.Апелляционный суд Киева 20 марта начал
рассматривать жалобу на арест главы "Офицерского корпуса" Владимира
Рубана, подозреваемого в подготовке терактов и незаконном хранении
оружия. Рубана задержали 8 марта в контрольном
пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку
крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.9
марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263
(незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к
преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного
кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под
залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан
планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной
Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на
жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра
Турчинова.Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что в ноябре 2017
года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную
партию средств поражения. Также глава "Офицерского корпуса"
якобы координировал свои действия с лидерами группировки
"ДНР".15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
направил в Раду представления на привлечение к уголовной
ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что
нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.
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