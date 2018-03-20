Глава Amazon «выгулял» роботизированного пса SpotMini, созданного Boston Dynamics.

19 марта в Калифорнии стартовала конференция MARS, главными темами которой стали робототехника, машинное обучение и исследование космоса. , информирует svodka.net.

Участником мероприятия стал и руководитель Amazon Джефф Безос. В своем Твиттере он опубликовал снимок с собакой-роботом SpotMini, привезенной корпорацией Boston Dynamics. Безос подписал фото таким образом: «выгуливаю новую собаку».

SpotMini – это робот, который частично напоминает собаку. Во время тестов он поразил всех своими умениями: «пес» приносил пиво своему хозяину, открывал двери и проявлял глубокое послушание.

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После опубликованного главой Amazon снимка в соцсетях пронеслась волна шуток по этому поводу. Некоторые считают, что Безос и его «пес» выглядят так, как будто хотят нас всех убить.

Добавим, что в прошлом году Безос также приезжал на конференцию MARS. Тогда ему дали поруководить огромным роботом-человеком.

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