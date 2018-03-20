Об этом пишет российский и украинский журналист Евгений Киселев в своей статье для издания «Новое время».

«Сейчас российские власти делают одну ужасную вещь, которая с точки зрения международных законов является абсолютным преступлением. Россия, условно говоря, осуществляет демографическую регуляцию населения Крыма: переселяет на полуостров россиян из материка, особенно подневольных государственных служащих, а на их место селит коренных крымских жителей», — отметил Киселев.

Он отметил, что к моменту решения дилеммы с возвращением Украине аннексированного Крыма демографическая ситуация на полуострове может существенного измениться, что еще больше усугубит проблему.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира