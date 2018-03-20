Покупатели все больше внимания обращают на репутацию застройщиков.

Покупатели квартир в новостройках становятся более осведомленными, разборчивыми и все больше внимания обращают на репутацию застройщика, количество и качество реализованных проектов. Об этом рассказал Константин Олейник, заместитель руководителя департамента стратегического консалтинга компании UTG, информирует svodka.net.

«Около 50% рынка новостроек в Киеве сейчас контролируют два крупнейших застройщика – «Киевгорстрой» и «Укрбуд». А около 80% только актуального объема предложения сконцентрированы в руках только семи застройщиков. Существенно влияют на такую ​​ситуацию недобросовестные застройщики. Ведь люди еще не забыли о «Элита-центре», как тут грянул и развивается скандал с жилыми комплексами Войцеховского. На фоне таких скандалов люди не спешат вкладывать свои деньги в привлекательные недорогие предложения от неизвестных застройщиков, или тех, в портфеле которых мало реализованных проектов. Поэтому отдают предпочтение застройщикам, у которых уже довольно реализованных проектов и надежная репутация», – отметил знаток.

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