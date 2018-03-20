Порошенко и эмир Катара обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на рынок Украины

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани обсудил перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, П.Порошенко выразил благодарность эмиру Катара за последовательную позицию его страны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал его о ситуации на Донбассе в связи с продолжающейся агрессией РФ против Украины.

"Был также отмечен рост показателей двусторонней торговли и высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и оборонной сферах, а также в областях энергетики, транспорта, медицины, образования и туризма", - сказано в сообщении.

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Также во время переговоров речь шла об усилении сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и сфере транспортной инфраструктуры, в частности портовой отрасли.

"Собеседники обсудили перспективы выхода катарского сжиженного газа на украинский рынок. Стороны договорились о проведении межправительственной экономической комиссии в 2018 году", - сказано в сообщении.

П.Порошенко пригласил эмира Катара шейха Т.бин Хамада Аль Тани посетить Украину с визитом.